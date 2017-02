veículos Economia e desempenho são

trunfos do Fusion Hybrid

Com a queda do mercado brasileiro, as marcas generalistas concentraram seus esforços nos segmentos de maior volume, como o de utilitários e de veículos compactos.

A Ford, no entanto, procura manter uma certa variedade, até por conta da estratégia de line up global. O Ford Fusion, por exemplo, já há alguns anos briga no segmento de médios-grandes, praticamente restrito a marcas de luxo, como Mercedes-Benz, BMW e Audi.

O sedã pode não carregar uma grife de carro premium, mas oferece um conteúdo típico de modelos muito mais caros. No topo dessa equação está o Fusion Hybrid. Esta versão, que custa R$ 163.700, combina um motor elétrico com outro a combustão e traz um enorme arsenal de recursos dinâmicos, de segurança, de luxo e de conforto.

O Fusion Hybrid traz desde cintos infláveis traseiros e oito airbags até sistemas que direcionam o carro para a direção semiautônoma, como controle de cruzeiro adaptativo com sistema stop and go, monitor de tráfego cruzado, sensores de ponto cego, detector de pedestre com frenagem automática, alerta de colisão, monitor de faixa de rolamento.

