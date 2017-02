SUV Do asfalto às estradas montanhosas,

Jeep Compass não decepciona Confira o teste do SUV lançado em setembro de 2016

Este mês tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o novo veículo que mexeu com o mercado de utilitários no Brasil: o Jeep Compass. O SUV foi lançado em setembro de 2016 e já está entre os mais vendidos da categoria.

O Compass chegou em cinco versões: Sport, somente flex, partindo de R$101.990; Longitude flex, de R$ 109.990, e à Diesel, R$134.990; Limited, somente flex, por R$126.990, e o Top à Diesel, versão Trailhawk, não sai por menos de R$151.990. Todos os modelos contam com pacotes de opcionais para incrementar ainda mais o veículo.

Testamos o Compass Longitude Flex, com os pacotes Premium e de Segurança. O primeiro, inclui itens como sistema de som Beats, sensor de acendimento automático dos faróis, assim como o acionamento dos limpadores de para-brisas e retrovisor eletrônico, o espelho escurece, fica com aquela aparência fumê, quando o farol do carro de trás reflete no espelho interno. Já o pacote de Segurança, conta com airbags laterais, cortina e joelhos. Somando os dois pacotes, o valor do veículo aumenta em R$6.550.

Partimos de São Paulo rumo à São Francisco Xavier (SP), que fica próximo a São José dos Campos (SP), entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. No total, foram 350 quilômetros percorridos com o SUV, entre estradas simples, duplas, montanhosas e de terra.

Realmente uma aventura em que o Jeep Compass não deixou nada a desejar e mostrou toda sua força, agilidade e conforto. Assim como São Francisco Xavier, que é conhecida por suas charmosas pousadas, paisagens, cachoeiras, trilhas, fauna e flora exuberantes.

O utilitário fez, na média geral, 7,5 km/l com etanol. Mas em trechos onde a rodovia estava mais tranquila, chegou a fazer 8,2 km/l. O novo motor do Compass Flex é um 2.0 litros, Tigershark de 166 cavalos, com 20,5 kgfm de torque, no Etanol. Já com Gasolina cai para 159 cv e o torque 19,9 jgfm.

Em resumo, o Jeep Compass não deixa nada a desejar, se comparado aos seus principais concorrentes que, segundo a montadora, são: Hyundai IX35, Mitsubishi ASX e Kia Sportage. Pelo ranking nacional dos veículos mais vendidos, ele está em 14º lugar, 4 posições abaixo do líder HR-V, entre os SUVs.