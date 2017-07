Teste da Semana Confira as impressões ao dirigir

EcoSport 2018, lançado pela Ford

Sim, estávamos ansiosos para dirigir o novo EcoSport, pois na apresentação, tudo é lindo, e às vezes na hora do “vamos ver” não agrada tanto. Calma! Não é o caso deste modelo. Realmente, por fora ele é praticamente o mesmo, mas quando entramos no veículo, nos deparamos com o multimídia que mais parecia um tablet. Acreditamos que seja uma tendência do mercado, e gostamos muito.

Primeiramente, dirigimos a versão Freestyle 1.5, automática. Ruído interno praticamente zero e trocas de marcha sutis. Nota-se também que o carro está mais macio e “na mão”. Dirigimos pouco, mas deu para sentir que essa nova geração não tem nada a ver com a anterior. Esse novo motor 3 cilindros surpreendeu, por entregar o torque máximo em baixa rotação. O carro desenvolve sem precisar se esforçar. Já o 2.0 de 176cv tem respostas mais agressivas, fazendo o 0 a 100 em menos de 10 segundos, o que é destaque comparado com os concorrentes: Jeep Renegade, Hyundai Creta, Honda HR-V, Chevrolet Tracker.

O 1.5 de 135 cv atende bem às necessidades, tanto na cidade quanto na estrada. Em nosso teste, o consumo de ambos modelos foram bons. O 1.5 fez uma média geral 8,2 km/l e o 2.0 fez 7,4 km/l, ambos com etanol. Vale lembrar que o trecho que andamos foi curto para uma média real, mas, segundo a montadora, o consumo fica na casa dos 6,1 km/l ma cidade e 8,8 km/l na estrada, com etanol. Já com gasolina, 8,3 km/l e 12,0 km/l nas versões 2.0 e 1.5 na cidade. Com etanol, é 8,3 km/l e 11,6 km/l na estrada; com gasolina, 9,0 km/l e 13,1 km/l.

LANÇAMENTO

Em 2003, a Ford lançou um novo modelo no mercado brasileiro e junto uma nova tendência, o SUV Compacto. Assim, liderou o mercado por quase uma década, segundo Antonio Baltar Junior, diretor de vendas, marketing e serviço da marca.

Junior ressaltou que o novo modelo de seu SUV Compacto, o EcoSport, vai brigar para novamente ser referência. “A linha 2018 vem totalmente nova, mas tem que ser vista de dentro para fora", ressaltou.

Ano passado, a nova EcoSport foi apresentada no Salāo de Los Angeles e recentemente no Salāo de Buenos Aires, onde o Correio Veículos teve o primeiro contato ao vivo.

As principais diferenças ficaram por conta do interior, agora com mais tecnologia e conforto. No exterior, as mudanças são nas rodas e na frente do veículo, com grades, parachoques e faróis renovados. Retrovisores e parachoque traseiro passaram por pequenas mudanças, quase imperceptíveis.

Uma grande novidade é a motorização: o EcoSport traz um conjunto totalmente novo, a começar pelo motor 1.5 de 3 cilindros, primeiro no mundo acima de 1.0.

Esse “pequeno” motor é capaz de render 137 cavalos no etanol e mais de 15 kgfm de torque. O motor vem nas versões de entrada (SE) e intermediária (Freestyle), ambas com opção manual e automática.

Por falar em câmbio, ele agora está renovado e com 6 velocidades. Subindo de categoria e indo para a versão top (Titanium), o modelo traz com um propulsor de 2.0 cilindradas, com 176 cv no etanol, o mais potente da categoria.

Para esses modelos 2018, a Ford priorizou alguns elementos para quarta geração do SUV compacto: conforto, segurança, conectividade e dirigibilidade.

No item conforto, os detalhes são novos pneus, novos bancos, novo painel, novo volante, novos coxins de cabine e redução de ruído interno; na segurança, todas as versões vêm com 7 airbags, além de itens como sistema anticapotamento, sensor de ponto cego, controle de velocidade a partir da versão SE automática e monitoramento de pressão dos pneus; no quesito conectividade, a EcoSport agora tem sistema multimídia SYNC 3, com tela de 6,5” ou 8” e acesso a Android Auto e Apple CarPlay;

No modelo Titanium, além do motor maior, o veículo também conta com teto solar, bancos em couro e faróis de xenon.

PREÇOS

SE manual: R$ 73.990;

SE automática: R$ 78.990;

Freestyle manual: R$ 81.490;

Freestyle automática: R$ 86.490;

Titanium: R$ 93.990.