para liderar entre hatches Modelo agora tem motor 1.4 turbo, com injeção direta de combustível

É fato que o segmento dos hatches médios no Brasil se enfraqueceu com o passar dos anos. Parte em função da proliferação dos SUVs compactos, que afetou diretamente as configurações- topo de linha do segmento. E também por conta da atenção maior dada às versões mais caras dos hatches compactos, que acabaram se tornando rivais de variantes de entrada dos médios, pela vasta lista de itens de série e opcionais.

Mesmo assim, a Chevrolet sabia que poderia se beneficiar com a chegada da nova geração do Cruze Sport6 no Brasil.

O modelo mudou completamente seu visual, adotou um moderno motor turbo e, de quebra, ganhou um recheio tecnológico bastante sofisticado. Principalmente na versão LTZ, a mais cara, que traz um farto pacote de equipamentos que aprimora sua relação custo/benefício dentro da categoria.

Para embalar o novo Cruze Sport6, a Chevrolet reforçou o apelo esportivo do hatch tirando 114 quilos de seu peso e equipando-o com um motor 1.4 turbo com injeção direta de combustível.

O propulsor entrega 153 cv e 24,5 kgfm de torque máximo. Em relação ao 1.8 aspirado utilizado anteriormente, são 9 cv e 5,6 kgfm a mais, sendo que o torque máximo, que antes surgia apenas em 3.800 rpm, agora dá as caras em apenas 2 mil giros.

Na variante LTZ, ele funciona acoplado a uma transmissão automática de seis marchas – trata-se do mesmo powertrain do Cruze sedã.

Além de diminuir o motor e elevar a potência, a marca ainda lançou mão de outro trunfo para melhorar sua eficiência energética: o sistema start/stop, que desliga a ignição durante paradas.

