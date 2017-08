tecnologia Chegou a segunda geração do Audi Q5,

com tração quattro em todas as versões

As vendas da segunda geração do Q5 começaram no início deste mês no Brasil e, hoje (18), no Rio, ele foi apresentado para a imprensa.

O novo SUV da Audi tem perfil mais esportivo, pois a ampla grade Singleframe, com sólida moldura, domina a dianteira aerodinamicamente plana.

O modelo está disponível com faróis Full LED, com luzes de setas dinâmicas. Medindo 4,66 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e distância entre-eixos de 2,82 m, o novo Q5 cresceu em relação à geração anterior. Apesar disso, o peso em ordem de marcha foi reduzido em aproximadamente 50 kg.

O nível de ruído é baixo e as vibrações não interferem no conforto do motorista e passageiros.

Os preços partem de R$ 244.990, podendo ultrapassar os R$ 300 mil com opcionais como assistente de ponto cego e mudança de faixa.

O interior oferece bom espaço para cinco ocupantes. O novo ar condicionado de três zonas e está disponível nas versões Ambiente e Ambition.

O volante multifuncional de três raios é de série e está em todas as versões. O banco traseiro é tripartido e traz ajuste do ângulo de encosto.

Dependendo da posição do assento, o compartimento de bagagem varia de 550 a 610 litros, 10 litros a mais que na geração anterior. Com o banco traseiro rebatido, o volume aumenta para 1.550 litros. O porta-malas tem abertura e fechamento elétrico com sistema hands-free (a partir da versão Ambiente).

NOVIDADES

A operação do novo Q5 é intuitiva, marcada por três novidades. O Audi virtual cockpit, de série nas versões Ambiente e Ambition, apresenta gráficos brilhantes em sua tela de alta resolução com 12,3 polegadas.

O motorista pode escolher dois pontos de vista – uma versão clássica com grandes indicadores circulares ou uma versão progressiva, na qual o mapa de navegação ou listas sejam predominantes.

O terminal MMI no console central atua como principal elemento de controle. Além dos sistemas de entretenimento e informação, o MMI plus com navegação tem tela de 8,3 polegadas e botão rotativo com touchpad integrado, que reconhece letras escritas à mão, bem como gestos para consumidores familiarizados com eletrônicos, como o movimento das mãos para dar zoom.

“O primeiro Q5 foi, por muitos anos, o SUV mais vendido de sua categoria. Não foi tarefa fácil desenvolver seu sucessor, mas é precisamente por isso que o modelo é tão excitante”, afirmou Rupert Stadler, presidente do Conselho Administrativo da AUDI AG.

“Com o novo Q5 estamos elevando o padrão. Entre suas inovações estão a tração quattro com tecnologia ultra, a alta eficiência e uma completa lista de sistemas de entretenimento e assistência ao motorista”, completou.

Veja mais sobre lançamentos e carros no Instragam do Correio Veículos.