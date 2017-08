2 rodas BMW põe à venda a G 310 R nacional

e se arrisca em mercado mais popular

Foram quase dois anos desde a primeira aparição da versão de produção, no EICMA de 2015, até o início das vendas da BMW G 310 R no Brasil.

Na época, a expectativa era de que a comercialização se iniciasse já em 2016, no segundo semestre, quando a marca alemã inaugurou, em outubro, justamente no Brasil, sua primeira fábrica própria fora da Alemanha dedicada exclusivamente a motocicletas, em Manaus.

A moto de entrada da BMW finalmente chegou às lojas nacionais na última semana, depois de uma pré-venda iniciada em julho.

A G 310 R é considerada pela BMW Motorrad um marco em sua história no Brasil. Além de ser produzida na nova fábrica do BMW Group em Manaus, também é a estreia da marca no segmento de motocicletas abaixo de 500 cc do País – segmento de média, que concentra um bom volume de vendas.

A ideia é que o modelo possa servir de porta de entrada para consumidores que até então não planejavam comprar uma BMW e também atrair compradores de modelos maiores da concorrência que se seduzam pela ideia de ter uma moto da fabricante bávara na garagem.

