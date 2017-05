sem conversa WhatsApp fica fora do

ar em parte do mundo

O WhatsApp ficou fora do ar para usuários do app nesta quarta-feira (03). Por meio do Twitter, usuários de todo o mundo relatam problemas para se conectar e trocar mensagens de texto.

Algumas publicações na rede social foram feitas por usuários brasileiros do aplicativo – o que mostra que nosso país foi um dos afetados. Outros países que também parecem passar por problemas são Alemanha, Itália e Turquia.

De acordo com testes realizados por EXAME.com, o aplicativo funcionava para alguns usuários, mas para outros, não.

O aplicativo é o mais usado do Brasil – com mais de 100 milhões de adeptos, segundo levantamento de 2015.

De acordo com o site Outage Report, especializado em monitorar serviços online, já faz mais de 40 minutos que o mensageiro parou de funcionar. A quantidade de queixas sobre ele disparou: normalmente há um relato por hora sobre o mensageiro, enquanto na última hora aumentou para mais de 750.

A pane afeta a versão do WhatsApp para celulares Android, para iPhone e também para computadores, conforme apurou a redação do TechTudo. No entanto, outros sistemas, como o Windows Mobile, também podem estar com dificuldades para exibir as mensagens do aplicativo.

Além disso, o problema é verificado tanto na rede 4G/3G quanto no Wi-Fi.

Ao digitar e enviar uma mensagem, o aplicativo exibe somente um tick cinza, o que quer dizer que o conteúdo chegou aos servidores do WhatsApp. O segundo tick cinza indicaria que a mensagem chegou até o celular de destino. Por fim, os dois ticks azuis confirmariam que o destinatário recebeu e leu a mensagem.

A assessoria do WhatsApp no Brasil não se manifestou até a publicação deste texto.