retomada Sucesso no fim dos anos 1980,

Tectoy relança o Pense Bem

Em comemoração aos seus 30 anos, a Tectoy anunciou nesta terça-feira (15) que voltará a comercializar o brinquedo Pense Bem, sucesso na década de 1980.

"Relançar o Pense Bem foi mais uma forma que encontramos para comemorar os 30 anos da Tectoy e do próprio produto, que completará 30 anos em 2018", disse Stefano Arnhold, presidente do conselho da Tectoy.

O novo Pense Bem será produzido na fábrica da Tectoy em Manaus e, como no modelo lançado em 1988, já virá com dez jogos no aparelho, como desafios de matemática e memória, e um "Livro de Atividades Programadas" para testar os conhecimentos em 150 questões de várias áreas do conhecimento.

De acordo com a empresa, o novo Pense Bem foi desenvolvido com base no design do modelo original e mantém sua característica principal de ser um brinquedo educativo e lúdico. Por meio de jogos e livros de atividades de perguntas e respostas, o brinquedo estimula o raciocínio e promove o aprendizado de temas que vão de música a história.

"Quase três décadas depois, a vida digital é uma realidade e o Pense Bem é uma alternativa inteligente de diversão e aprendizado fora do mundo virtual", afirmou Tomás Diettrich, CEO da Tectoy.

O brinquedo só estará disponível nas lojas a partir de setembro, mas a empresa já realiza a pré-venda no site da Tectoy por R$ 269. Depois do lançamento, o Pense Bem será vendido por R$ 300.