Samsung começará a produzir primeiros smartphones dobráveis no fim do ano Aparelho pode ser exibido no Mobile World Congress 2017

11 FEV 2017 Por TECMUNDO 17h:44

Réplicas do smartphone - Reprodução Não é de hoje que temos notícias referentes ao fato de a Samsung estar trabalhando em um smartphone dobrável. Na última quinta-feira (9), por exemplo, foi mencionado que ele pode aparecer a portas fechadas para os participantes da Mobile World Congress 2017 (MWC), mas essa não é a única informação referente a ele que surgiu na rede nestes dias. Segundo informações divulgadas pelo site DigiTimes, uma fabricante situada em Taiwan disse que a empresa pretende começar uma “pequena produção” de seu primeiro smartphone dobrável no quarto trimestre deste ano, sendo que a produção em massa não vai começar antes de 2018. Um detalhe mencionado é o fato de que aparentemente a produção estava agendada para começar no terceiro trimestre deste ano, mas parece que houve um problema com as capas plásticas que serão usadas no aparelho – e que são extremamente importantes para o smartphone. Se o aparelho realmente vai aparecer durante a MWC 2017? Isso nós descobriremos em breve, pois a feira está agendada para acontecer de 27 de fevereiro a 2 de março. Veja mais notícias de tecnologia no Correio Info, acesse aqui.

