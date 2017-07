mundo virtual Ronaldo Fenômeno será melhor

que Messi e Neymar no Fifa 18

A EA Sports divulgou nesta sexta-feira (18) os atributos do ex-atacante Ronaldo no Fifa 18.

Com um "rating" (média de atributos importantes para a posição) de 94 pontos, ele se iguala ao seu xará Cristiano Ronaldo, do Real Madrid –melhor jogador em atividade no game. Destaques do Barcelona, Messi e Neymar terão, respectivamente, 93 e 92.

No jogo, Ronaldo usará o topete que ficou famoso na Copa do Mundo de 2002, quando foi artilheiro dessa competição com oito gols. O jogador fará parte de um time de "ícones" do jogo, que também contará com nomes como Pelé, Maradona e Thierry Henry.

O Fifa 18 será lançado no dia 29 de setembro para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.