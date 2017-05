revelado Novo sistema operacional do

Google, o Fuchsia, tem fotos vazadas

Pela primeira vez, é possível conferir a aparência do Fuchsia, sistema operacional do Google que está sendo desenvolvido desde 2016.

O site especializado Ars Technica obteve imagens que mostram a novidade, publicadas nesta segunda-feira (8).

O sistema não deve substituir o Android, mas será um concorrente no campo dos smartphones, tablets e computadores. Até hoje, o Google desenvolveu dois sistemas próprios, o Android e o Chrome OS (usado no Chromebook).

Da perspectiva do usuário, o Fuchsia parece revolucionar pela habilidade de manter várias abas abertas sobrepostas.

O Google tem investido em interatividade entre diferentes apps no celular, e, nos bastidores, uma das promessas da nova versão do Android (o Android O) é que não será mais necessário "copiar e colar" manualmente. Fica mais fácil abrir no mapa um endereço que alguém enviou por WhatsApp, por exemplo.

Essa é a primeira vez que o Google desenvolve um sistema que não tem base Linux -mas, assim como os dois demais, o Fuchsia será completamente gratuito e terá código aberto.