Exatamente três meses após apresentar a autenticação em duas etapas para quem usa a versão beta do seu aplicativo para Android, o WhatsApp finalmente começou a liberar o recurso de forma universal.

Para fazer a ativação, acesse o menu "Conta" dentro das configurações do aplicativo e procure pela opção "Verificação em duas etapas". Quando acionado, o recurso permitirá que o usuário associe seu perfil a uma senha de seis dígitos que será pedida sempre que houver tentativa de verificação de conta.

Isso significa que, caso seu smartphone seja roubado ou perdido, quem tomar posse dele não conseguirá usar seu WhatsApp a menos que tenha a senha. Até então, bastava indicar o número do telefone, então a empresa enviaria um SMS que validaria o acesso, trancando o verdadeiro dono da conta para fora.

No momento da ativação, a pessoa terá a opção de incluir um endereço de e-mail, algo que o WhatsApp recomenda fortemente. Isso porque esse e-mail servirá para desativar a verificação em duas etapas caso o usuário se esqueça da senha; se houver esquecimento e a conta não estiver associada a nenhum e-mail, será impossível reaver o controle sobre o conteúdo passado.

"Caso você tenha esquecido o seu código de acesso e não providenciou um endereço de e-mail para desativar a verificação em duas etapas, mesmo que seja você solicitando, você não conseguirá reverificar o seu número de telefone com o WhatsApp dentro de um período de 7 dias contados a partir da data em que utilizou o WhatsApp pela última vez", explica a empresa. "Após este período de 7 dias ter passado, você poderá fazer a verificação no WhatsApp com seu número de telefone novamente sem o código de acesso, mas você perderá todas as mensagens pendentes ao reverificar, pois as mesmas (sic) serão apagadas."

Segundo reporta o VentureBeat, a novidade começou a ser liberada na última quinta-feira, 9. Portanto, pode levar alguns dias até que a opção apareça a todos os usuários.

