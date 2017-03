Expert X51 Notebook da Samsung vem

com Core i7 e 8GB de RAM

Para quem procura por um notebook que entregue uma experiência diferenciada e conforto no uso prolongado, seja para trabalho ou diversão, a Samsung desenvolveu o X51, integrante da linha Expert, que une design superior e alta performance.

Com configuração potente, o Samsung X51 garante alto desempenho e qualidade de imagem. Com processador Intel® Core i7, 8GB de memória DDR3 e placa gráfica NVIDIA® GeForce® 940MX Graphics com 2 GB gDDR3 de memória dedicada, o modelo executa rapidamente programas de edição de fotos e vídeos, além de rodar diversos games com fidelidade gráfica superior. O notebook também conta com HD de 1TB e recursos diferenciados como acesso rápido e seguro por intermédio de uma senha desenhada no touchpad e proteção de privacidade.

Na vanguarda do mercado, a Samsung oferece aparelhos – em praticamente todo seu portfólio - com telas em Full HD, para garantir alta definição. Isto melhora significativamente a qualidade de imagem exibida, proporcionando mais fidelidade e nitidez para o usuário não perder nenhum detalhe. Para se ter uma ideia, a resolução HD permite a exibição de 1.280 colunas de pixels e 720 linhas, resultando em uma tela com quase 1 milhão de pontos para formar as imagens. Já no Full HD, a imagem é formada por 1.920 colunas de pixels e 1.080 linhas, o que aumenta o número de pontos para mais de 2 milhões e resulta em uma tela com maior riqueza de detalhes.

*Reportagem completa está na edição de hoje do Correio Info.