TECNOLOGIA Jovens criam robô que ajuda a combater a corrupção no Brasil

Um grupo de jovens brasileiros desenvolveu um algoritmo que analisa gastos de políticos durante seu mandato e identifica possíveis casos de corrupção. Criado pelo programador Irio Musskopf, de 23 anos, “Rosie”, como o sistema foi nomeado, analisa notas fiscais de parlamentares e já foi base para denúncias contra mais de 200 deputados federais.

Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, Musskopf afirmou que a ideia surgiu durante as eleições do ano passado. Para colocá-la em prática, ele se juntou a outros sete profissionais que formataram como o “robô virtual” lê histórico de gastos e alerta quando há duplicidade ou situações fora do comum.

A equipe optou, num primeiro momento, usar Rosie para analisar gastos com alimentação entregues por deputados federais. Em apenas dois dias, o programa localizou 849 suspeitos, dos quais 629 incluíam informações como almoços em cidades diferentes de onde o deputado estava ou notas duplicadas. Todos os casos foram denunciados, porém até agora apenas 30 receberam respostas.

O PROJETO

Elaborar Rosie não foi fácil. Musskopf recorreu a um financiamento coletivo como forma de viabilizar sua construção. Em dois meses, a ideia arrecadou R$ 80 mil, “valor suficiente para desenvolver o projeto e bancar três meses de trabalho”, afirmou.

A equipe baixou todas as notas fiscais dos deputados, que ficam disponíveis na web e as organizou por data, tipo de gasto e parlamentar. Cerca de 2 milhões de documentos foram organizados manualmente no período.

Os jovens pretendem expandir os serviços da Rosie para analisar as despesas dos senadores, mas ainda não há previsão para que isso se torne realidade. Uma campanha para financiar a nova etapa foi criada no dia 1º de fevereiro e até agora juntou R$ 15 mil.

Com informações do jornal O Estado de S.Paulo.

