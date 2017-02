interação ao vivo Inteligência artificial do Google pode

fazer um dueto de piano com você

A maioria das pessoas não gostam de ficar sozinhas por muito tempo. Nós precisamos – desejamos – a atenção dos outros. Quando essa atenção vem de uma máquina inteligente capaz de tocar piano, no entanto, o negócio fica meio estranho.

AI Duet, um novo experimento do Google, faz exatamente isso. É bem simples: abra o navegador, toque algumas notas a partir do teclado e espere que o seu novo amigo robô responda com uma música própria. É como fazer um rápido improviso, envolvendo uma máquina em vez de um amigo cabeludo que gosta de tocar violão.

Quando testei pela primeira vez, não funcionou do jeito esperado. Eu toquei algumas notas – terrivelmente, já que um semestre de aulas de piano na faculdade foi o suficiente para eu aprender a tocar o começo da música “Clocks” do Coldplay, o que é horrível e triste da sua própria maneira – mas o meu amigo computador não respondeu. Isso me fez questionar muitas coisas por alguns minutos, mas então eu comecei a trabalhar e fiquei salva de uma crise existencial.

De qualquer maneira, é difícil minimizar o quão estranho é fazer um dueto com um computador. A inteligência artificial parece observar o ritmo e as notas, embora o cara do vídeo promocional do Google insista que ela não foi programado para fazer isso. Diga comigo agora: elas estão aprendendo.

Algumas vezes a resposta do computador, que é representada por uma série de barras laranjas, toma um rumo inesperado e desvia do que você tocou. Outras vezes, no entanto, responde perfeitamente, mesmo antes que você termine de tocar, então dá para fazer uma música bonita simultaneamente.

No mínimo, brincar com essa coisa é uma excelente distração dos problemas do dia-a-dia. Eu me senti menos solitária, mas também preocupada com o dia que esse computador irá roubar o meu emprego.

VEJA O VÍDEO DO EXPERIMENTO (em inglês)