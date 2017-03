INFO HP apresenta linha de acessórios

para seu portfólio móvel Novo acessório é projetado para trazer produtividade

A HP acaba de anunciar uma gama de acessórios inovadores que capacitam as pessoas a trabalharem onde e quando quiserem com dispositivos móveis conectados. O novo HP Pro X2 612 G2 foi concebido para os profissionais móveis de hoje que querem um dispositivo elegante que seja fácil de usar. Ao mesmo tempo, eles precisam de aplicativos que automatizem os fluxos de trabalho em áreas de serviços como governo, saúde e verticais de varejo, ao mesmo tempo em que entregam alta produtividade com a segurança e a capacidade de serviço corporativo que a TI exige.

O Pro x2 é um versátil 2-em-1 apresenta múltiplos modelos ideais para o uso comercial, incluindo modelo para apresentações, inking para tomar notas, tablet para coleta de dados e notebook. O produto pode ser configurado com os últimos processadores Intel de 7ª geração, que proporciona desempenho confiável para atender a uma variedade de necessidades dos usuários finais.

Os objetivos de design para o Pro x2 foram desenvolvidos em torno da produtividade móvel, o que inclui WLAN1 e WWAN2 opcional, com uma bateria de carregamento rápido que oferece até 11 horas de duração. O teclado colaborativo acoplado magneticamente ao dispositivo possui chaves dedicadas para gerenciar diretamente chamadas de voz e de vídeo. Para desenhar e tomar notas, a caneta HP Active Wacom Pen com App Launchcombinada com o suporte estendido de 165 graus facilita a apresentação e o compartilhamento. O Pro x2 inclui uma conexão USB-C para carregamento rápido e transferência de dados e USB-A para acessar os periféricos tradicionais.

Os requisitos de TI para segurança, gerenciamento e acompanhamento do ciclo de vida também foram áreas de foco para o Pro x2. O dispositivo foi construído a partir do zero para ambientes de trabalho seguros e inclui um leitor de cartão inteligente incorporado, um SSD removível e o HP Client Security Suite Gen34, juntamente com um sensor de impressão digital opcional e NFC (Near Field Communications) opcional. O gerenciamento do ciclo de vida de TI inclui uma tampa traseira removível e capacidade de manutenção empresarial para o painel de exibição, kickstand e outros componentes chave, além de suporte5 comercial dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Pro x2 é projetado para durar para empresa tradicional de 3 a 5 anos de ciclo de vida, passando MIL-STD testes de gotas, poeira, umidade, mudanças de temperatura e choque funcional6.

Também foi anunciada hoje uma gama de novos acessórios de fluxos de trabalho verticais para a linha x2 corporativa. Estes acessórios são projetados com versatilidade em mente, ajudando profissionais móveis a serem produtivos e permanecerem conectados, estejam no escritório ou trabalhando fora.

O lançamento dos acessórios inclui o Rugged Case HP Pro x2 612 G2 que é ideal para clientes em ambientes de trabalho extremos, este case possui uma alça de mão rotativa de 360 graus, alça de ombro, suporte de caneta, conectores de porta opcionais e compatibilidade com o teclado do dispositivo Pro x2. Além disso, há também a Dock HP Elite USB-C que transforme seu dispositivo em um desktop conectando vários monitores e dispositivos durante o carregamento com esta estação de TI empresarial compatível com dispositivos como o Pro x2, o HP Elite x2 1012 G1 ou o HP Elite x3 que tem uma porta Type-C USB multifuncional e dispositivos que oferecem suporte para o Thunderbolt.

O HP Pro x2 612 G2 estará disponível no Brasil a partir de março de 2017. Mais informações visite o site.