novo recurso Google Assistente em

português é liberado para iOS

O Google disponibilizou, nesta sexta-feira (25), o seu aplicativo de assistente pessoal em português para quem usa o sistema operacional concorrente, o iOS.

Agora, quem usa iPhone terá acesso ao recurso do Google, que permite usar o comando de voz para fazer buscas, tocar músicas, procurar endereços etc.

O Assistente está disponível na App Store, disputando espaço diretamente com o Siri, popular assistente da Apple, que também fala português.

O aplicativo já estava disponível para usuários de Android desde 17 de agosto. O sucessor do Assistente no Android era o Google Now, que tinha recursos mais limitados.