Facebook inicia testes com botão "não curtir"

O Facebook deve introduzir em breve um recurso esperado pela maioria dos usuários. Um botão de “dislike” (não curtir) está em fase de testes, informa o site de tecnologia TechCrunch. Porém, a ferramenta não será disponibilizada para os usuários usarem na linha do tempo do Facebook.

O novo botão está relacionado com as reações, um recurso criado no ano passado para que os usuários pudessem expressar sentimentos com o uso de emojis na linha do tempo – e não apenas curtir publicações.

Agora, essa mesma ferramenta será introduzida no Messenger. São sete reações em teste: seis delas são iguais as que podem ser usadas na linha do tempo do Facebook, como surpresa e tristeza. O outro emoji é o de “não curtir”. Ele aparece como o oposto da curtida comum, que também tem um emoji próprio.

O Facebook disse ao TechCrunch que o botão de “dislike” significa “não”. Segundo a empresa, o Messenger é usado para coordenar ideias e responder a perguntas. Por isso, os emojis de “curtir” e “não curtir” estão em testes como métodos de resposta rápida (sim ou não).

O recurso funciona da seguinte forma: quando um usuário envia uma mensagem para outro, o destinatário pode responder com um emoji ao passar o mouse sobre a mensagem recebida. Há também uma contagem de reações, o que pode ser bem útil para grupos que querem fazer enquetes privadas.

A nova ferramenta aparece apenas para algumas pessoas. Geralmente, o Facebook faz testes com pequenos grupos de usuários antes de disponibilizar seus recursos para todos.

