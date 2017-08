Kmais Clube Atletas de MS podem trocar km percorridos por produtos e serviços em aplicativo O aplicativo está disponível para Android e iOS

Atletas de Mato Grosso do Sul podem ter acesso a um clube de vantagens exclusivo para corredores, com possibilidade de se inscrever para corridas por meio do aplicativo Kmais Clube. Os quilômetros percorridos pelos usuários podem ser trocados por produtos e serviços na loja virtual. O app está disponível para download para Android ou iOS.

Na versão gratuita do Kmais Clube, os usuários podem se inscrever em corridas parceiras, adquirir participação em treinos Kmais - oferecidos em horários e locais pontuais, com cronometragem de chip de alta precisão, e ter acesso ao resultado de cada corrida ou treino, com detalhes do desempenho de cada volta realizada.

Quem se registrar na versão PRO, ao custo de R$ 95 por ano, pode ganhar pontos nas inscrições em corridas parceiras, fazer parte dos treinos Kmais gratuitamente, visualizar os resultados de outros atletas, entrar do Ranking K+, ter acesso a uma Área Vip nas corridas de rua, com água, brindes e pós-corrida para o atleta descansar e interagir com os participantes do clube, trocar a pontuação acumulada por produtos e serviços disponíveis na loja virtual e participar de sorteios sazonais previstos pela organização da Kmais Clube.

Aplicativo está sendo lançado pela Controller, desenvolvedora de software e sistemas de gestão para empresas, em parceria com a equipe Kmais, e foi todo desenvolvido em GeneXus 15, plataforma que automatiza o desenvolvimento de aplicativos.

Outras informações estão disponíveis no site www.kmaisclube.com.