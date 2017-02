CORREIO INFO Conhece o app que ajuda você a

encontrar legenda de filmes com segurança

Quem tem muitos conteúdos digitais e gosta de os ver com legendas, pode enfrenta algumas dificuldades de vez em quando para encontrar o ficheiro certo e sincronizado.

Por vezes também, estes ficheiros de legendas são uma forma de espalhar código malicioso. É aí que entra a Caption, uma app desenvolvida por Giel Cobben e que promete encontrar as legendas certas para cada filme e renomeá-las corretamente.

O processo é bastante simples e, com apenas alguns cliques, são disponibilizadas as legendas. Conte ainda com o suporte para vários idiomas. Nesta fase, a app é um exclusivo para macOS, mas o código está disponível no GitHub de forma gratuita, pelo que a versão para PC não deve tardar.

Pode descarrega e obter mais informações sobre o Caption aqui.