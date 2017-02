APLICATIVO Caixa Federal lança app que promete facilitar uso de cartões de crédito

Os clientes que usam o cartão de crédito da Caixa já podem baixar gratuitamente em seu aparelho celular o Aplicativo Cartões Caixa, voltado para as plataformas iOS e Android.

O app possibilita aos usuários bloquearem e desbloquearem temporariamente o cartão, liberarem o uso no exterior, emitirem faturas, contestarem eventuais transações, além de diversas outras funcionalidades para gerenciar os cartões.

O App Cartões Caixa está disponível atualmente para todas as bandeiras operadas por intermédio dos cartões de crédito de pessoa física.

O programa já cumpre diversas funções que são atendidas por intermédio do call center e as próximas atualizações devem ampliar ainda mais os serviços. Além das opções já citadas, em suas próximas versões, o app permitirá a modificação dos limites de crédito, alteração de endereço, emissão de cartão adicional e 2ª via, além de permitir a consulta e resgate do programa de pontos.

*Leia a reportagem completa no suplemento Correio Info, do Correio do Estado.