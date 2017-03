CORREIO INFO Caixa de som da Sony é sem fio e tem bateria que aguenta 12h

A SRS-XB2 da Sony é uma caixa de som compacta que promete áudio de boa qualidade. O gadget tem alto-falantes grandes de 42 milímetros com imã integrado que, segundo a marca, pode realizar a reprodução de sons graves profundos. Ele ainda vem com microfone embutido, o que permite que você atenda a ligações a partir do produto. Com proteção IPX5, o dispositivo suporta jatos de água em spray por até três minutos. Ou seja, se começar a garoar, você precisa colocar o produto rapidamente para dentro de casa ou em alguma bolsa.

A caixa de som pode fazer conexão sem fio de duas maneiras: uma a partir do Bluetooth e outra pela tecnologia NFC, que funciona apenas com um toque. Há também a opção de conectá-la com a entrada P2, que é bem útil quando você quer economizar energia e evitar interferências. Aliás, a bateria da SRS-XB2 tem autonomia de 12 horas, de acordo com a Sony. Pesando quase meio quilo, 480 gramas, a caixa de som está disponível no site da marca nas cores vermelha, preta e azul. Seu preço sugerido é de 599 reais.

Leia mais notícias de tecnologia em nosso suplemento Correio Info, clicando aqui.