Google adiciona rota dos blocos de rua e condições de trânsito durante Carnaval Serviço está disponível nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo

Pela primeira vez, as rotas dos blocos de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo serão adicionadas ao Google Maps durante o Carnaval. Assim, pular atrás do trio elétrico vai ficar mais fácil, mesmo se você atrasar e perder a concentração.

Os trajetos incluem, por exemplo, o Cordão da Bola Preta e Sargento Pimenta, no Rio, e Tarado Ni Você e Tô de Bowie, em São Paulo.

Até o dia 5 de março, as rotas estarão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. O aplicativo também vai notificar e trazer informações sobre desvios de rota.

No Rio, as informações serão fornecidas pela CET-RIO (Companhia de Engenharia de Tráfego), o COR (Centro de Operações Rio), a SMTR (Secretaria Municipal de Transportes), a Riotur, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura.

Para quem estiver no Rio, a busca do app do Google também terá um painel com as datas dos principais blocos e uma descrição de cada um deles.

Para achar, busque assuntos relacionados ao Carnaval no aplicativo do celular, como, por exemplo, o nome do bloco que te interessa.

Na ferramenta de busca também vão aparecer as músicas e coreografias de maior sucesso no YouTube.