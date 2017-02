suspenso no ar Apple anunciará novidades

do iOS e macOS no dia 5 de junho

A tradicional conferência de desenvolvedores da Apple, a WWDC, acontecerá entre os dias 5 e 9 de junho.

É nesse evento que a companhia anuncia as novidades para seus sistemas operacionais e revela possíveis funcionalidades para seus produtos.

Ainda não há nenhuma pista do que será demonstrado, mas é provável que sejam apresentadas as novas versões do iOS, macOS, watchOS e tvOS. Geralmente, os anúncios de hardware ficam para setembro.

Embora o evento seja voltado para desenvolvedores, a primeira apresentação é a que costuma interessar o público geral.

No ano passado, a Apple lançou o iOS 10, o aplicativo Home, uma integração mais potente com a Siri no macOS, melhorias nos Mapas e abriu a API de suas principais ferramentas para receber novidades de desenvolvedores independentes.

Depois de 15 anos em San Francisco, a conferência acontecerá em San Jose. Como aponta o The Verge, a mudança se deve ao fato de que o Moscone West, casa do evento nos últimos anos, passará por uma reforma em junho. Neste ano os desenvolvedores irão para o McEnery Convention Center, local da primeira WWDC.

Os ingressos para participar da conferência são sorteados entre os desenvolvedores interessados e custam US$ 1.599 (cerca de R$ 4.895 na cotação atual). As vendas começam no dia 27 de março.

Texto da página da Apple:

"A tecnologia sozinha não é o suficiente. Tecnologia precisa cruzar com as artes liberais e humanidades, para criar novas ideias e experiências que levam a sociedade para frente. Nesse verão nós traremos milhares de mentes brilhantes representando diversas perspectivas, paixões e talentos para nos ajudar a mudar o mundo."