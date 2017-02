CORREIO INFO ALERTA: Falso bônus de Carnaval

engana os usuários do Uber Campanha promete bônus de R$ 100 e pode clonar cartões

Os aplicativos de economia colaborativa ganharam uma popularidade no Brasil nos últimos anos, tanto que o País se tornou o maior mercado deste na América Latina. Por conta do sucesso econômico, o fenômeno ganhou atenção dos criminosos cibernéticos, que têm usado a marca do Uber para enganar usuários em campanhas maliciosas – principalmente no Carnaval, período que muitas pessoas viajam e utilizam esses apps.

A Kaspersky Lab detectou em fevereiro cerca de duas campanhas falsas espalhadas por criminosos digitais que prometem bônus de Carnaval com o valor de R$ 100,00 para quem se cadastrar no Uber pelo link enviado por eles. O objetivo do suposto “bônus” é clonar cartões de crédito das vítimas. De acordo com Fabio Assolini, analista sênior da Kaspersky no Brasil, “o golpe, além de clonar o cartão de crédito da vítima dá ao criminoso crédito de R$ 20,00 no app caso um novo usuário cadastre-se no serviço com seu código de referência”.

O golpe se inicia com o recebimento de um e-mail informando que a vítima ganhou o crédito de R$ 100,00. Ao dar um clique no link para se cadastrar, o usuário será direcionado para sites falsos, criados especialmente para essa campanha maliciosa. Entre os domínios usados no ataque, Kaspersky detectou o uberdesconto.com.br e ainda o ubercupomonline.com.br.

Os sites disponibilizam formulários onde a vítima deve informar seu número de cartão de crédito completo, para assim poder preencher o suposto cadastro com todas as informações que irão ser inseridas por um usuário.

Caso a vítima venha a se cadastrar de verdade, além de ter seu cartão clonado, verdadeiro bônus de R$ 20,00 dado pelo Uber para indicação de novas contas será creditado para o criminoso autor desse golpe, gerando ganho duplo e um prejuízo considerável para quem cair no golpe.

