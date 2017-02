CORREIO INFO Acompanhe o Carnaval e os blocos de rua com o celular

Todo ano foliões saem às ruas para curtir os blocos de rua em suas cidades e se divertir no período de Carnaval. E, para não perder nada do que está acontecendo, a maioria das pessoas instalam em seus aparelhos celulares os apps para ficar por dentro da programação, ver o mapa de onde está a folia, conhecer a agenda dos blocos e escolas de samba e se informar sobre as principais utilidades públicas.

Com o propósito de divertir não somente os adultos, vários apps têm informações sobre os blocos infantis que irão facilitar a programação de papais para levarem os filhos no Carnaval. E, como é uma celebração que gera uma multidão é preciso também ter sempre em mãos os contatos de cada um dos serviços públicos que ajudarão com informações de hospitais, aeroportos e das delegacias.

Para ter as informações na palma da sua mão curtindo o Carnaval e os blocos de rua sem maiores problemas, o Correio INFO de hoje irá apresentar os principais aplicativos que irão ajudar os foliões a se divertir nas diferentes cidades do País que celebrarão a festa nesse final do mês de fevereiro com alegria e harmonia.

(*) A reportagem completa está no suplemento Correio Info da edição de hoje. Acesse aqui.