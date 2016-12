SAÚDE MENTAL Veja quais são os alimentos que você deve comer para turbinar a memória

1. Sardinha

Esse peixe é saboroso, barato e está entre as principais fontes de ômega-3, uma gordura poli-insaturada que oferece vários benefícios para a saúde, entre eles resguardar a memória. Estudos já demonstraram que o nutriente estimula a formação de novos neurônios, o que é importante para prevenir problemas caracterizados pela perda de células nervosas, como Alzheimer. Outros alimentos ricos na gordura são salmão, nozes e óleos vegetais.

2. Frutos do mar

Camarão, ostras e companhia são cheios de zinco, mineral que combate os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento da cuca e do resto do corpo. O nutriente também facilita o trabalho dos neurotransmissores, substâncias fundamentais para o bom funcionamento dos neurônios. Encontre o zinco também nas leguminosas e nas castanhas.

3. Ovo

É na gema que se encontra uma vitamina poderosa para a memória e o bom funcionamento cerebral: a colina. Ela participa da formação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é fundamental para que a massa cinzenta consiga guardar lembranças. A parte amarelinha do produto da galinha também fornece luteína e zeaxantina, substâncias que parecem ser valiosas para a cognição e, por isso, vêm sendo estudadas mundo afora.

4. Chocolate

A versão amarga do doce é carregada de flavonoides, substâncias que, no organismo, facilitam a chegada de nutrientes e do oxigênio aos neurônios. O resultado é uma memória e uma capacidade de raciocínio mais ágeis.

5. Frutas vermelhas

Assim como o chocolate, a turma do morango, do mirtilo, da framboesa e da amora se destaca por conter os tais flavonoides – antioxidantes que favorecem a circulação sanguínea e o trabalho dos neurotransmissores.

6. Couve

A família dos vegetais verde-escuros é rica em magnésio, mineral indispensável para uma boa memória, já que auxilia nas transmissões nervosas e protege o cérebro de aditivos químicos.