Felpuda

Auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul estão examinando detalhadamente certos contratos de empresas com poderes públicos. Há quem garanta que estão em busca dos “jabutis que costumam ficar escondidos no meio das cláusulas”. Já se constatou, por exemplo, que empresa possuidora de grande contrato tem sua sede localizada numa casinha bem simples, na periferia da cidade. E sai debaixo! Ester Figueiredo