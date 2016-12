SAÚDE Rim, fígado e coração são os órgãos mais transplantados no Brasil

Em algum dia de 2016 você parou para escutar seu coração? Já ouviu ele bater? Está tudo bem com a saúde do seu coração? Foi divulgado pelo "Bem Estar" pessoas que contam cada batida do coração como uma grande vitória! São jovens e crianças que foram transplantados e vão começar em 2017 uma vida nova com um coração novo batendo dentro do peito!

Dois especialistas explicam quando é preciso fazer um transplante e os cuidados que isso envolve, nosso consultor e cardiologista Doutor Roberto Kalil e o diretor da unidade clínica de transplantes do Incor, Doutor Fernando Bacal.

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o coração é o terceiro órgão mais transplantado no Brasil, ficando atrás somente do rim e do fígado. De janeiro de 2006 a junho de 2016 foram realizados 2.468 transplantes de coração. O estado de São Paulo é recordista em transplantes, foram 94 até setembro desse ano. Em segundo lugar fica o DF com 31.

Basicamente, o coração precisa ser trocado quando não está fazendo o trabalho direito, ou seja, quando o bombeamento do sangue está comprometido. É a chamada insuficiência cardíaca, que ocorre como consequência de outros problemas como infarto, problemas na válvula, hipertensão e Doença de Chagas. Doenças congênitas e má formações também levam ao transplante em crianças.