CIÊNCIA EM MS Novo comando da Fundect tentará

recursos do exterior para pesquisa Davi José Bungenstab estudou em Berlim e fica no cargo até 2019

A autarquia estadual que gere os recursos para incentivo à produção científica no Estado trocou de comando hoje. O médico veterinário Davi José Bungenstab foi empossado pela governadora em exercício Rose Modesto na manhã desta terça-feira, na governadoria, em Campo Grande. Ele mencionou que tentará recursos do exterior para serem investidos em Mato Grosso do Sul.

Bungenstab vai comandar a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect) entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

No currículo, ele é especialista em administração rural, tem doutorado em ciências agrárias, meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Humboldt, de Berlim, e ocupava cadeira de professor universitário nos cursos de zootecnia, administração rural e medicina veterinária. Em 2010, tornou-se pesquisador da Embrapa Gado de Corte na área de sustentabilidade e eficiência energética de sistemas.

O novo diretor-presidente, que substitui Marcelo Turine, hoje reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), afirmou que tentará garantir recursos externos para fomentar a pesquisa no Estado.

“Estamos identificando o que o Mato Grosso do Sul precisa para atingir patamares mais altos em ciência e tecnologia. Vamos fomentar a inovação pela ciência para gerar qualidade de vida, planejando e priorizando as ações conforme os recursos disponíveis, fazendo assim uma gestão alinhada com o conselho superior da Fundect em concordância com as metas estabelecidas para o fortalecimento e divulgação da CT&I no Estado”, afirmou.

Ele mencionou Turine em sua posse e sustentou que o ex-dirigente deixou legado na Fundect.

A governadora também falou no evento e disse acreditar em avanços. “Acredito demais na Fundect e na capacidade de sua equipe, a instituição é referência em Ciência e Tecnologia e representa nosso Estado no Brasil e exterior. Confio na capacidade que o Davi tem para alavancar ainda mais as ações dessa área", disse Rose Modesto na cerimônia de posse

NOVA DIRETORIA

O evento serviu também para dar posse à nova diretoria da fundação. No cargo de diretor científico, foi nomeado Márcio de Araújo Pereira, administrador, mestre em Agronegócios, doutor em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) em sanduíche com a Universidade Wageningen, da Holanda. Ele também foi pró-reitor de Administração e Planejamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Outro posto preenchido foi o de diretor administrativo, agora ocupado por Artur Vieira. Ele é formado em ciências contábeis com especialização em administração, é auditor do Estado de Mato Grosso do Sul e possui experiência na área de administração com ênfase em auditoria governamental.