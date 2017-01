espaço Nosso Sol pode ter roubado

o Planeta 9 de fora do Sistema Solar

Aqueles com um vazio no coração no formato de “Plutão-como-um-planeta” têm acompanhado ansiosamente as novidades sobre o Planeta 9, um mundo hipotético, cuja massa se imagina ser dez vezes maior que a da Terra, localizado a 1.000 unidades astronômicas de distância do Sol.

Enquanto muita gente se opõe à ideia, uma nova pesquisa valida aqueles que acreditam — e traz novidades inesperadas sobre os primeiros anos difíceis do planeta.



O Space.com noticiou que, após meses de pesquisa, James Vesper, um estudante de graduação da New Mexico State University (NMSU), anunciou na 229ª reunião da American Astronomical Society (AAS) que é “muito plausível” que o Planeta 9 tenha sido um “planeta interestelar” — um objeto de massa planetária que vagueia pela galáxia sem ligação a uma estrela.

Se Vesper estiver certo, isso significaria que nosso Sol agarrou subitamente o planeta desavisado como um PapaBurger cósmico roubando um lanche.



Vesper e seu orientador, o professor Paul Mason, da NMSU, chegaram a essa conclusão após executarem 156 simulações de possíveis encontros entre o Sol e diversos planetas interestelares. Vesper contou que, em cerca de 60% dos encontros, o planeta entrava no Sistema Solar e eventualmente acabava expelido.

Mas, em 40% das simulações, era capturado pelo Sistema Solar e permanecia ali — às vezes arrancando outro planeta da órbita durante o processo. Isso não é uma explicação definitiva sobre as origens do Planeta 9, ou mesmo uma confirmação de sua existência, mas certamente é factível.



O fato de que planetas interestelares sejam abundantes — possivelmente mais do que o número de planetas com sóis — também reforça o argumento de Vesper e Mason.



A esta altura, o Planeta 9, interestelar ou não, ainda é uma pilha de hipóteses. Mas Konstantin Batygin, professor-assistente de ciências planetárias na Caltech, acredita que as descobertas de Vesper podem ser legítimas.

“Certamente é plausível de que o Planeta 9 seja um objeto capturado”, contou ao Gizmodo Batygin, que foi pioneiro em pesquisas sobre o mundo hipotético. “Sem saber a órbita exata, é difícil confirmar decisivamente ou refutar a captura como a origem do Planeta 9. Mas certamente é possível.”



Independentemente de suas origens, Batygin disse que devemos continuar curiosos sobre esse mundo esquisito. “Estou certo de que o Planeta 9 existe”, afirmou.

“O número de enigmas aparentemente sem relação entre si dentro do Sistema Solar que são resolvidos com a existência do Planeta 9 é simplesmente muito grande para que tudo seja uma coincidência.”