OUTRO OLHAR Nasa divulga fotos da Terra tiradas

do espaço e revela imagens únicas

A Nasa, agência norte-americana de aeronáutica, divulgou fotos que foram feitas do espaço de vários locais do planeta. As imagens demonstram ângulos que não são facilmente vistos e revelam de forma única como a natureza e a intervenção do homem atuam no mundo.

Há fotos de área do Brasil, da França, do Chile, do Iraque, entre outros locais. Vale a pena conferir as belezas que foram capturadas com equipamentos supermodernos. Veja a galeria.