ALIMENTO FUNDAMENTAL Mulheres fazem 'mamaço' a favor do

aleitamento em locais públicos em MT

Um grupo de mães realizou neste sábado (19), em Cuiabá, um ‘mamaço’ a favor do aleitamento materno em locais públicos. O ato reuniu cerca de 50 mulheres em um shopping da capital, após uma das mulheres ter sofrido discriminação ao amamentar a filha no corredor do estabelecimento, segundo ela.



O ato foi convocado nas redes sociais depois que uma funcionária de um shopping abordou a dona de casa Manaíra Filgueiras. Ela parou para amamentar a filha no corredor do estabelecimento depois que a criança chorou.



“Tinha parado para levar meus outros filhos no espaço do Papai Noel e a minha filha, que é bebê, se assustou e chorou. Sentei para amamenta-la quando fui abordada pela funcionária”, disse.

Segundo ela, a funcionária é assistente do Papai Noel e começou a sugerir que ela alimentasse a filha em um local reservado. “Ela me perguntou se eu conhecia o fraldário e se lá não seria melhor dar de mamar para a minha filha”.



Manaíra, no entanto, disse que continuou no local e alimentou a filha no espaço público. Ela disse que procurou a administração do estabelecimento e fez uma reclamação por escrito. “Não é nada contra a funcionária, mas sim contra o preconceito que as mães ainda sofrem”, afirmou.



Maíra Dalgallo, uma das organizadoras do ato, disse o que o principal objetivo é acabar com o constrangimento sofrido pelas mães ao amamentar os filhos em locais públicos. “Depois desse episódio ouvimos muitos outros relatos envolvendo preconceito. Por isso, resolvemos fazer o ato para dizer que o ato de amamentar é normal”, disse.