SAÚDE Meditação, arteterapia e Reiki passam integrar procedimentos do SUS

Meditação, arteterapia e Reiki agora fazem parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A novidade foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União.

A portaria do Ministério da Saúde também inclui musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento osteopático e tratamento quiroprático. Todas essas práticas integrativas passam agora a fazer parte da Tabela de Procedimentos do SUS na categoria de "ações de promoção e prevenção em saúde".

O SUS já oferecia algumas opções de práticas integrativas como práticas corporais em medicina tradicional chinesa, terapia comunitária, dança circular, ioga, oficina de massagem, auriculoterapia, massoterapia e tratamento termal. Esses procedimentos continuam disponíveis.

Dra. Márcia Purceli fala da importância de práticas integrativas como meditação

Entenda as novas práticas incluídas no SUS

Arteterapia: uso da arte como parte do processo terapêutico

Meditação: prática de concentração mental com o objetivo de harmonizar o estado de saúde

Musicoterapia: uso dos elementos da música - som, ritmo, melodia e harmonia - com propósito terapêutico

Tratamento naturopático: uso de recursos naturais para recuperação da saúde

Tratamento osteopático: terapia manual para problemas articulares e de tecidos

Tratamento quiroprático: prática de diagnóstico e terapia manipulativa contra problemas do sistema neuro-músculo-esquelético

Reiki: prática de imposição das mãos por meio de toque ou aproximação para estimular mecanismos naturais de recuperação da saúde