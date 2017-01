Felpuda

Peemedebistas mais entusiasmados querem o partido disputando (para retomar) o governo do Estado em 2018. Mas estão, tal qual a lenda do lobisomem, com apenas uma bala de prata para ‘’matar’’ os adversários. Apostam no nome do ex-governador André Puccinelli, que ainda faz charme, dizendo ser apenas ‘’vovotorista” e não ter intenções para o embate eleitoral. Sei não... Ester Figueiredo