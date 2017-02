FIQUE ATENTO Estes 4 hábitos estão fazendo

você comer mais do que deveria

Se você tem algum desses costumes, é bom rever sua rotina porque pode estar se prejudicando e comendo além da conta.

ALMOÇAR NA MESA DO TRABALHO

Realizar uma refeição em frente ao computador num dia corrido não é motivo de orgulho. Você pode até economizar minutos preciosos para resolver as pendências do trabalho, mas será que vale a pena cultivar o costume quando é a cintura (e sua saúde) que está em jogo?

O hábito acaba programando nosso cérebro para ter fome quando realizamos atividades rotineiras no escritório, como responder a e-mails ou analisar relatórios. Para fugir dessa furada no dia em que você não conseguir sair para almoçar, tente comer longe do computador – seja em outra mesa ou virada de costas para a tela.

ASSISTIR À TV

Sentar no sofá e aproveitar para tirar o atraso daquela série que você começou e parou de ver no Netflix enquanto belisca um petisco ou realiza uma refeição é uma armadilha e tanto.

Comer em frente à telinha aumenta tanto o número de calorias ingeridas quanto as escolhas nada saudáveis que fazemos.

“Alimentar-se na frente da TV pode fazer com que a pessoa ingira até 50% a mais”, Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Para solucionar o problema, faça suas refeições afastada da televisão e de preferência em uma mesa – e não na cama ou no sofá.

CONVERSAR ENQUANTO COME

Isso acontece muito naqueles encontros com as amigas. Aí, você acaba exagerando no prato sem nem perceber – e quando se dá conta, acha que já é tarde demais e decide que, como só vai voltar para a dieta no dia seguinte, pode continuar comendo a noite toda.

Para quebrar o círculo vicioso, analise sua fome antes de sentar-se à mesa e defina metas para evitar a situação. Por exemplo: se pedir um sanduíche, divida-o ao meio e, depois de ingerir a primeira metade, pergunte-se se ainda está com fome.

RISCO DA BEBIDA

Sair de casa carregando consigo um café, suco ou refrigerante para consumir no carro pode ser mais prejudicial do que você imagina. Isso porque o hábito acaba se tornando automático.

É preciso ficar atenta a todas opções alimentícias do dia, inclusive as bebidas – muitas delas são cheias de açúcar. Prefira opções livre da substância e tente apreciar o que está ingerindo.