FENÔMENO RARO Eclipse solar parcial poderá ser

observado a partir das 8h30 na UFMS Astronômos alertam que pessoas não olhem diretamente para o sol

Primeiro eclipse solar de 2017 acontece hoje. No Brasil, fenômeno poderá ser visto de forma parcial e apenas nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e parte do Nordeste, entre as 9h e as 12h.

Por conta da estreita faixa de observação, fenômeno é considerado raro. Eclipse solar será anular, também conhecido como anel de fogo, quando se vê todo o desenho do sol e uma espécie de anel de luz ao redor.

Em Campo Grande, Clube de Astronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promove a observação do eclipse a partir das 8h30 na Casa da Ciência, em frente ao teatro Glauce Rocha.

Evento será gratuito e aberto ao público. No local, público receberá orientações sobre como observar o eclipse com segurança e, para isso, serão distribuídas máscaras de solda.

Observatório Nacional emitiu nota alertando para não se olhar diretamente para o sol, mesmo com uso de óculos escuros ou outro material caseiro. Segundo o órgão, a exposição, mesmo de poucos segundo, pode danificar o olho de modo irreversível.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ainda neste ano, em 21 de agosto, haverá eclipse total do sol. No entanto, este fenômeno será visto como parcial no Brasil, apenas na região Nordeste.