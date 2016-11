SAÚDE Chá de folha de Amora possui 22 vezes mais Cálcio do que leite

Dica para aqueles que não consomem alimentos de origem animal! Estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde do Japão apontou que a folha de amora do tipo miúra é uma excelente alternativa ao leite de vaca.

Isso porque a planta possui até 22 vezes mais cálcio do que o leite de origem animal. E não é só isso! Os estudos ainda apontaram que a folha da amora miúra é rica em proteínas e sais minerais, garantindo uma porção de benefícios à saúde.

Entre eles:

– Combate à obesidade; – Prevenção de diabetes; – Combate à hipertensão; – Melhora da taxa de colesterol; – Melhora do funcionamento do fígado e dos rins; – Prevenção de câncer; – Regulação do intestino; – Prevenção da osteoporose; - Combate à calvície.

Receita do chá de folhas de amora

O chá é um dos meios mais eficazes de absorver as propriedades benéficas à saúde contidas nas folhas e nos frutos, e o chá de folhas de amora não fica atrás: suas propriedades medicinais são potencializadas na infusão. Para fazê-lo é muito fácil, basta acompanhar os seguintes passos:

- Em uma panela de ferro coloque 1 litro de água e desligue o fogo assim que começar a ferver;

- Coloque a água em um recipiente e acrescente uma colher de sopa de folhas de amoreira secas;

- Quando estiver morno coe e beba sem adoçar.

- O chá pode ser guardado na geladeira ou em uma garrafa térmica, por não mais que 24h. Não são conhecidas contraindicações do chá de folha de amora.