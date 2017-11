BLITZ DA SAÚDE Campo Grande tem evento de prevenção

e combate ao Diabetes no sábado A "Blitz da Saúde” será realizada das 8h às 12h no Jardim América

Evento de prevenção e combate ao Diabetes será realizado neste sábado (11) no bairro Jardim América, em Campo Grande. A ação terá diversos serviços gratuitos como aferição de pressão e teste de glicemia.

A "Blitz da Saúde”, organizada pela Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos do Mato Grosso do Sul (Adifa-MS), ocorre no mês mundialmente dedicado ao combate da doença (novembro azul).

Durante o evento haverá também exercícios funcionais, ginástica laboral, avaliação antropométrica, orientação nutricional e psicossocial, entretenimento infantil, corte de cabelo e oficina culinária.

O evento recebe apoio da Paróquia São Judas Tadeu, Laboratório Bioclínico, Cassems, Conselho de Farmácia, Farmácias São Bento, Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

SERVIÇO - A "Blitz da Saúde” será realizada das 08h às 12h do dia 11 de novembro na Rua México, 235, no Jardim América em Campo Grande.