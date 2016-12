SAÚDE Anvisa libera importação de 7 novos produtos com canabidiol Lista de medicamentos foi atualizada e publicada no Diário Oficial da União

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou nesta segunda-feira (5) a lista de produtos com canabidiol, derivados da maconha, que podem ser importados por pessoa física, para uso próprio, em um processo mais simples no Brasil.

São 7 novos produtos, quase todos fabricados nos Estados Unidos, que poderão ser importados por brasileiros que precisam de acesso ao canabidiol, em associação com outros canabinóides, como o THC, para tratamentos médicos. O acesso aos produtos deverá ser feito por meio de prescrição médica com indicação da opção de tratamento. A autorização excepcional possui validade de um ano.



Com essa liberação, a Anvisa permite que, ao todo, 11 produtos com as substâncias encontradas na maconha sejam trazidos do exterior. A agência lembra que nenhum deles tem registro no Brasil ou passou por testes clínicos dos órgãos.

Veja a lista de novos produtos liberados

CBDRX CBDOil

Charlotte Web HempExtract

EndocaHempOil

ElixinolHempOilCBD

EVR HempOilCBD

Mary’s Elite CBD Remedy Oil

PurodiolCBD

Produtos liberados desde maio de 2015

CibdexHemp CBDComplex

HempBlend

Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD

RevividLLC HempTincture

ANVISA