Carreira Planejada Workshop sobre empreendedorismo trabalhará habilidades profissionais

A primeira edição do Workshop Carreira Planejada terá dois dias de palestras para profissionais das mais diversas áreas, focado nas habilidades do empreendedorismo. O evento acontecerá nos dias 27 e 28, às 19h, no Centro de Eventos São José, localizado na Rua Arthur Jorge, em Campo Grande.

O evento contará com a presença do jornalista Eder Campos, o coach e consultor de carreira profissional, Leandro Carriço e do empresário Thalis Zayede. Segundo os organizadores, o objetivo é desenvolver o empreendedorismo com os pilares da comunicação, que são o marketing e as vendas.

Para o coach Leandro Carriço, que será um dos palestrantes, o evento foi pensado para desenvolver importantes e fundamentais habilidades do empreendedorismo.

“De Norte a Sul do Brasil temos vistos casos de insucesso profissional justamente pela falta de planejamento e despreparo de muitos profissionais nestas habilidades não ensinadas e treinadas na faculdade. Temos convicção de que o workshop é um importante aliado para o sucesso profissional”, afirma.