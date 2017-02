BATAGUASSU Vítimas de vazamento de amônia seguem em observação em hospital Conforme secretária de saúde, ninguém ficou gravemente ferido

Dos 20 funcionários socorridos após inalarem amônia que vazou com rompimento em duto de gás, muitos já foram liberados. Conforme a secretária de saúde de Bataguassu, Maria Angélica Benetasso, ninguém ficou gravemente ferido.

“Todos estão bem, não teve nenhum caso grave, não chegaram a desmaiar e foram socorridas conscientes”, informou a secretária ao Portal Correio do Estado. No hospital, homens e mulheres que trabalhavam no frigorífico na hora do episódio foram medicados hidratados e alguns já foram liberados, outros ainda continuam em observação.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 12h50min e cinco viaturas se deslocaram para socorrer as vítimas. Os trabalhos foram concluídos por volta das 16h. “Esperamos o gás dispersar, enquanto o local não estiver zerado, não podemos liberar o local para uso novamente”, contou à reportagem o major Teller, responsável pela ocorrência.

De acordo com o major, o vazamento aconteceu devido ao funcionamento da válvula de alívio do sistema de amônia do frigorífico. “Se não tivesse funcionado o problema poderia ter sido maior. A válvula foi fabricada para acontecer isso mesmo”, alegou Teller.

Com roupas próprias, máscara e equipamento de proteção específico os militares entraram no local e fecharam a válvula. Diante do ocorrido, alarmes de evacuação da unidade foram soados e todos os trabalhadores saíram rapidamente do local, porém, alguns inalaram o gás e chegaram a passar mal no interior da empresa.

Vítimas foram levadas através de carros particulares e de ambulâncias até o Pronto Socorro da cidade.

SEGUNDA VEZ

No dia 25 de outubro do ano passado jovem de 19 anos precisou de atendimento médico ao passar mal durante vazamento de amônia em frigorífico.

Na ocasião, funcionários acionaram socorristas informando a respeito do vazamento de amônia e, ao chegar no local, militares foram barrados na portaria do frigorífico e impedidos de entrar no local.

Quando Corpo de Bombeiros conseguiu ter acesso a sala de resfriamento onde ocorreu o incidente, funcionários já tinham evacuado a área e feito a contenção do vazamento. Militares então isolaram o setor.

Uma jovem que trabalha no local inalou gás, passou mal, foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro.