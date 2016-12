MISTÉRIO Vítimas de acidente abandonam carro capotado com garrafas de bebidas Ocupantes do veículo não foram identificados e caso é investigado

Carro Corcel foi encontrado capotado, por volta da 1h30min de hoje, em área de chácaras, em Coxim. No local não havia ocupantes, mas foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas.

De acordo com notícia do site Coxim Agora, acreditando que pudessem ter vítimas, mulher que passava pelo local chamou socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas nenhuma pessoa foi encontrada.

O carro foi guinchado e encaminhado para o pátio Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso é investigado.