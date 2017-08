IDENTIFICADOS Vítimas carbonizadas em acidente

de carro eram pai e filho Família divulgou que corpos serão velados em Campo Grande

Foram identificados como Erasmo Flávio Siqueira Ribas, de 49 anos, e André Luiz Loureiro Ribas, de 29, vítimas do acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem (8), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti. Carro em que pai e filho estavam colidiu com outro veículo e pegou fogo.

Erasmo e André são naturais de Jardim e família é conhecida na cidade que fica distante 239 km de Campo Grande. André era casado e morava na cidade de Anastácio.

Familiares informaram, por meio das redes sociais, que corpos das vítimas serão velados na Capital. “Que Deus continue sendo nossa força para superar momentos tão difíceis na nossa família!”, escreveu sobrinha de Erasmo em publicação no Facebook.

ACIDENTE

As vítimas ocupavam veículo Uno, quando colidiram em outro carro, sendo que o condutor deste segundo automóvel fugiu do local do acidente.

Em razão da colisão, Uno foi tomado pelas chamas e as duas pessoas que estavam no interior do carro morreram carbonizadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. Erasmo e André não estavam com documentos pessoais e só foram identificados posteriormente.