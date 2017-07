TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é atraído para estrada vicinal por mulher e atingido por seis tiros Ele foi atraído até o local por uma mulher e foi surpreendido pelos disparos

Rapaz de 20 anos foi vítima de emboscada e atingido com pelo menos seis tiros, na noite de ontem, em uma estrada vicinal, em Fátima do Sul.

De acordo com informações do site Siliga News, vítima foi atraída até a estrada por uma mulher. Ao chgar no local, ele foi surpreendido pelo suspeito, que efetuou vários disparos.

João Guilherme Mortensen foi atingido por seis disparos, sendo dois tiros no tórax, dois no braço direito, um no tórax e um no abdômen.

Ele foi socorrido até o Hospital da SIAS, no município, de onde foi transferido para o Hospital da Vida em Dourados, devido a gravidade dos ferimentos.

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, que irá investigar o caso.