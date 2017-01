FUGIU SEM LEVAR NADA Vítima de assalto reage e é

esfaqueada dentro de van Assaltante foi identificado como sendo rapaz, de 21 anos

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado ao reagir a assalto, ontem, em Miranda. A vítima estava dentro de van de transporte coletivo, que estava parada no estacionamento de restaurante, quando o criminoso entrou anunciando o crime.

O homem disse para policiais que lutou com o assaltante, que estava armado com faca. O passageiro acabou ferido com cortes no abdômen e braço direito, foi socorrido e levado para atendimento médico em hospital.

O autor foi identificado como sendo rapaz, de 21 anos, mas ele fugiu sem levar nada e até o registro da ocorrência feito hoje não havia sido preso.