TRAGÉDIA Vítima de acidente com trator é irmão de ex-prefeitos de Vicentina e de Glória de Dourados Claudemi da Silva, de 59 anos, voltava de fazenda, em Bonito

Claudemi da Silva, de 59 anos, que morreu hoje na Santa Casa de Campo Grande, vítima de acidente com trator, é irmão do ex-prefeito de Vicentina, Cláudio da Silva, e do ex-prefeito de Glória de Dourados e ex-deputado estadual Claudinei da Silva.

Acidente aconteceu, na última sexta-feira (13), em fazenda de Bonito. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Claudemi da Silva dirigia um trator pela Fazenda Canal e quando foi subir um morro acabou capotando o veículo.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu na madrugada de hoje.