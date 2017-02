ELDORADO Vistoria em rodoviária resulta

em discussão na prefeitura Gestor do terminal reclamou que não foi informado sobre fiscalização

Fiscalização da Prefeitura de Eldorado no Terminal Rodoviário da cidade gerou tumulto hoje de manhã. O gestor do local é suspeito de ter feito ameaça contra o controlador geral do município e houve registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Em 2011, a prefeitura fez licitação para implementação de uma rodoviária na cidade e um grupo formado por três sócios venceu a disputa. Foi construído o prédio em terreno particular e há contrato para exploração do serviço por 20 anos, com previsão de renovação pelo mesmo período.

No espaço, oito empresas atuam na venda de bilhetes de passagens intermunicipal e interestadual e há movimentação de cerca de 5 mil pessoas ao mês.

A atual administração municipal divulgou que está analisando todos os contratos firmados com o poder público e houve informação que a prefeitura recebeu denúncias que alguns serviços no terminal não vinham sendo realizados. Por isso, na sexta-feira passada (27), o controlador geral de Eldorado, Carlos Aparecido Ferracioli, 48 anos, fez vistoria e prepara laudo sobre situações que necessitam de intervenção.

O gestor da rodoviária, que pediu à reportagem para não ser identificado, foi informado da fiscalização dias depois e hoje esteve na prefeitura para conversar com o controlador geral. Por conta de desavenças pessoais do passado que eles têm, os ânimos acabaram exaltando-se durante a reunião realizada por volta das 10h de hoje.

O debate ríspido aconteceu na sala da Procuradoria Jurídica, na presença de testemunhas. Conforme o representante do município, o dono da concessão chegou a apontar o dedo para ele, além de dizer que "o controlador iria ver!", relatou à Polícia Civil.

"O controlador entendeu aquilo como uma ameaça. Hoje tem receio de frequentar o local para inspecioná-lo", detalhou relato registrado pelo delegado de Polícia Civil de Eldorado, Thiago de Lucena e Silva.

Ao Portal Correio do Estado, Ferracioli explicou que há uma análise ampla de contratos feitos com a prefeitura para averiguação dos termos e o cumprimento deles. "Assumi meu trabalho em 1º de janeiro, temos uma dívida de mais de R$ 1 milhão e estamos fazendo levantamentos e analisando todos os contratos", informou.

Ele não deu detalhes sobre quais possíveis adequações que devem ser recomendadas para serem feitas na rodoviária. O laudo final está sendo preparado e deve ser concluído até amanhã (3).

OUTRO LADO

O gestor da rodoviária, em entrevista à reportagem, confirmou que foi à Prefeitura de Eldorado hoje e pode ter exaltado-se durante a reunião.

Conforme o concessionário, o principal questionamento feito é que ele desejava acompanhar a vistoria e agora aguarda a análise da prefeitura.

"Tivemos um desentendimento no passado (envolvendo o atual controlador geral) e isso acabou gerando discussão", explicou.

O gestor reafirmou que a manutenção do terminal vem sendo feita de forma correta. Ele destacou que o grupo formado por três sócios venceu a licitação para ter a concessão do serviço, tudo conforme o regramento, e que o terreno é próprio e a construção do prédio foi feita sem uso de recursos públicos.

RODOVIÁRIA

O novo terminal de Eldorado começou a funcionar em 28 de outubro de 2013 na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Rui Barbosa.

O investimento na construção foi de R$ 500 mil. A estrutura do local conta com 10 boxes para receber ônibus, além de espaço para táxi e moto-táxi e estacionamento.

O prédio foi construído ainda com salas de espera, banheiros adaptados, além de área para restaurante e hotel. A estrutura também conta com espaço para apresentações artísticas, um Centro Cultural, praça de alimentação e um memorial de Eldorado.