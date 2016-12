TRÂNSITO VÍDEO: Motorista atropela capivara,

cai em barranco e carro pega fogo Acidente aconteceu na rodovia MS-157, entre Itaporã e Maracaju

Acidente de trânsito quase terminou de maneira trágica ontem, na MS-157, trecho entre Itaporã e Maracaju. Rapaz, de 29 anos, foi socorrido com suspeita de fratura depois de atropelar capivara e o carro Sedan que dirigia pegar fogo ao cair em barranco.

De acordo com informações do portal Maracaju Speed, o motorista foi resgatado de dentro do carro já em chamas, por mulher que passava pelo local. Para socorristas ele alegou que perdeu o controle da direção ao atropelar capivara que atravessava a rodovia.

Com o impacto, o Sedan caiu em barranco e pegou fogo. O condutor foi levado para hospital com suspeita de fratura em um dos braços.

O automóvel foi consumido pelo fogo e ficou destruído. A causa do incêndio é investigada. O animal que teria causado o acidente não foi encontrado.

Veja momento do incêndio: