Prognóstico Verão começa amanhã e deve ter muita chuva e temperaturas elevadas no Estado Estação é mais chuvosa e além de calor deve ter sensação de abafamento

Verão começa amanhã e deve ter clima tipico do período em Mato Grosso do Sul, com grande acumulado de chuvas e predomínio de calor. No entanto, prognóstico é que temperaturas e precipitações fiquem dentro da média para a estação, que é a mais chuvosa do Estado.

De acordo com o meteorologista Ernesto Alvin, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), média mensal de chuva é alta e, em geral, supera 200 milímetros, sendo janeiro o mês mais chuvoso.

Aumento no volume de chuvas deve-se principalmente à presença de uma corrente de ar quente e úmido, o qual combinado com a passagem de frentes frias determina ocorrência de fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Este sistema é responsável por provocar dias seguidos de tempo nublado e volumes consideráveis de chuvas.

Na estação, também é frequente a ocorrência das conhecidas pancadas de chuva de verão, que ocorrem predominantemente à tarde e são de curta duração, forte intensidade e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Ocasionalmente, também podem ocorrer queda de granizo.

Neste verão, chuvas devem ficar perto da média, com tendência de ser acima do indicador histórico no norte e abaixo no extremo sul.

Para Campo Grande, média de chuva é de 187 mm em dezembro, 237 mm em janeiro, 170 mm em fevereiro e 133 mm em março.

Com relação as temperaturas, em média costumam ser mais altas, principalmente as mínimas. Quando sol aparece, além do calor também há sensação de abafamento, devido a umidade no ar.

A tendência é de que a estação tenha temperaturas próximas da média, podendo ficar ligeiramente acima, especialmente as mínimas, do centro para o norte do Estado.

Média de temperatura para o verão campo-grandense é 20,2ºC a mínima e 30,7ºC a máxima. ​

Verão termina no dia 20 de março, quando se inicia o outono.

PRIMAVERA

Primavera termina amanhã e, durante o período, teve total de 327,6 mm de chuva em Campo Grande, sendo a primavera com menos chuva desde 2002 e índice abaixo da média para o período, que é de 464,5 mm.

Temperaturas mínimas e máximas médias foram de 20,5°C e 31,3°C, respectivamente, ficando dentro do normal para o histórico.